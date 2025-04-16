[フランクフルト １６日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が１６日発表した２月のユーロ圏の経常黒字（季節調整後）は３４３億ユーロで、前月の４０３億ユーロから縮小した。サービス収支の黒字は拡大したが、モノの輸入が増えた。調整前の経常黒字は１８０億ユーロから３３１億ユーロに拡大した。２月までの１年間の経常黒字は域内総生産（ＧＤＰ）比２．７％。前年の２．０％から増加した。