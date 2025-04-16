モデルの高橋ユウが１６日、自身のＳＮＳを更新。イケメン夫とイケメン息子との家族ショットを公開した。インスタグラムに、家族で東京ディズニーシーを訪れた際の写真を投稿。２０１８年９月に結婚した元Ｋ―１ファイターの卜部弘嵩と２人の息子の家族写真や、息子がサングラスやカチューシャを付けて楽しむ様子を披露した。この投稿には姉であるモデルで女優の高橋メアリージュンが「夜までがっつりたのしめたんやね」とコ