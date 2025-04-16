デベロップは、茨城県常陸太田市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常陸太田」を2025年5月8日(木)に開業します。 HOTEL R9 The Yard 常陸太田  デベロップは、茨城県常陸太田市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常陸太田」を2025年5月8日(木)に開業。開業に向け、レスキューホテルの出動に係る災害協定を常陸太田市と締結予定です。なお、このホテルは、「R9 HOTELS GROUP」では全国で115店舗目、そのうち「