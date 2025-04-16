資生堂（東京都中央区）のサンケアブランド「アネッサ」が、「ポケットモンスター」とコラボレーションした「アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルクNA」の限定パッケージ商品を、4月21日から数量限定で発売します。紙パッケージは「太陽と自然が共生する世界」4年ぶりとなる今回のコラボのボトルデザインに登場するポケモンは、第1弾に引き続いて登場する「ピカチュウ」、寒冷地の海に暮らす“みずタイプ”のペンギンポ