海上保安庁の機動救難士が早期到着できるエリア海上保安庁の瀬口良夫長官は16日の定例記者会見で、北海道内の航空基地2カ所に2025年度、ヘリコプターを計3機増強すると明らかにした。知床半島沖で22年4月に観光船が沈没し乗客乗員計26人が死亡、行方不明となった事故を受けた対応。ヘリから降下して救助に当たる機動救難士が事故発生から1時間以内で駆け付けられるエリアの空白地帯が残っていた北海道の北部で、カバー体制が拡