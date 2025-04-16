JR西日本は、一部の特急「こうのとり」号の谷川駅臨時停車と加古川線の増発を4月13日から10月13日まで実施する。大阪・関西万博の開催にあわせて、加古川線（西脇市間〜谷川駅間）の利用増加を検証するため実施する。谷川駅に臨時停車する「こうのとり」号は、17号（新大阪駅午後5時5分発、谷川駅午後6時27分発）、12号（谷川駅午前11時17分発、新大阪駅午後0時29分着）、14号（同午後1時16分発、午後2時29分着）、16号（同午後2時