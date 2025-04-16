16日、韓国・安山で開かれた旅客船セウォル号沈没事故の追悼式典（共同）【安山共同】韓国南西部の珍島沖で旅客船セウォル号が沈没し304人が死亡・行方不明となった事故から11年となった16日、修学旅行中の高校生250人が犠牲になった檀園高の地元、京畿道安山で追悼式典が開かれた。遺族代表は「忘れれば惨事は繰り返される」と訴え、事故を風化させないよう呼びかけた。式典には次期大統領選への挑戦を表明した革新系最大野党