歌手新浜レオン（28）が16日、都内で、ダブルA面となる7枚目シングル「Fun！Fun！Fun！／炎のKiss」発売記念イベントに出席した。「Fun！Fun！Fun！」は、日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（土曜午後6時）の新エンディングテーマに決定。12日の放送から流されている。「炎のkiss」は木梨憲武（63）プロデュース、所ジョージ（70）作詞作曲の第2弾となる。集まった約400人のファンによるレオンコールの中、登場。「炎のkiss」で