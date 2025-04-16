宮城県の海岸で女性が遺体で見つかった事件で、女性が殺害された後に砂浜まで引きずられて遺棄された可能性があることがわかりました。この事件は今月13日、宮城県岩沼市の海岸で保育士の行仕由佳さん（35）が遺体で見つかったもので、胸や腹には刃物のようなもので刺された複数の傷があったことがわかっています。近くの防潮堤には血痕、砂浜には引きずったような血の痕の目撃情報があり、捜査関係者によりますと行仕さんは現場付