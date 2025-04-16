スマートフォンの便利さは、さまざまなアプリを使いこなすことによって、さらに向上していきます。その反面で、アプリの中には夫婦間に亀裂が入る原因となるものもあるようです。アプリ「ママリ」には、妊娠中に夫がマッチングアプリを使おうとしていたことが分かり、トラブルとなったでとの声が届きました。その後、複数のビデオアプリをインストールしていたことも判明したようです。この記事では、ママリに寄せられ