天皇皇后両陛下は、優れた功績をあげた科学技術者に贈られる「2025年日本国際賞」の授賞式に出席されました。午後2時半すぎ、タキシード姿の陛下とロングドレス姿の皇后さまは、授賞式会場に到着されました。日本国際賞は、世界の科学技術者の中から、人類の平和と繁栄に貢献した人に贈られる賞で、式典では陛下がおことばを述べられました。「私たちが、より広い見識の下、さまざまな分野の叡智を結集し、互いに力を合わせること