「巨人−ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）巨人・岡本和真内野手が三回１死、バウアーから超特大弾を放った。三回１死で走者なし。２球目の１２９キロを仕留めた打球は中堅左へ飛び込む４号ソロとなった。ＮＨＫ−ＢＳで解説した小早川毅彦氏は「打者目線で言えば、バウアーがクイックで変化球を投げているのでタイミングが合うんですよね。『あ、クイックだ』と前に出されたところで直球ではなく、変化球でしたから」と、