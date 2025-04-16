天皇、皇后両陛下は１６日、東京都渋谷区で開かれた日本国際賞（国際科学技術財団主催）授賞式に出席された。科学技術の進歩に貢献した研究者に贈られる賞で、今年はスマートフォンやＬＥＤ照明などに用いられる「化合物半導体」を生産する技術を進展させた、米ジョージア工科大のラッセル・デュプイ教授（７７）ら２人が選ばれた。天皇陛下は「それぞれの研究を通じて、科学技術の発展や人々の暮らしの利便性の向上、持続可能