【ソウル共同】韓国の警察は16日、尹錫悦前大統領らが1月に内乱首謀容疑での拘束令状執行を妨害したとして、特殊公務執行妨害などの容疑で大統領府の家宅捜索を試みたものの、大統領府側に拒否された。韓国メディアが伝えた。警察は以前も複数回、家宅捜索を試みたものの、断念していた。今回は尹氏が今月4日に罷免されて以降初めての家宅捜索の試みだった。1月3日、当局が初めて尹氏拘束に乗り出した際、警護庁要員ら約200