東京電力柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う県民投票条例案を審議する臨時県議会が開会しました。花角知事が「二者択一の選択肢では多様な意見を把握できない」などとする意見を付け条例案を提出。条例制定を請求した市民団体側は「再稼働にイエスかノーか正面から県民に問うべき」と意見を述べ審議が始まりました。 ■県民投票の実施は…審議始まる 16日の新潟県議会、受付には多くの人の姿が。【記者リポート】「臨