◆ファーム交流戦くふうハヤテ―巨人（１６日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の京本真投手がくふうハヤテ戦に先発。５回８９球を投げて５安打２失点、３奪三振で降板し、最速１５２キロをマークした。初回は２死からの３連打で１点を失う立ち上がり。それでも２回から４回までは１安打も許さない投球を見せた。しかし、１―１の同点で迎えた５回に連打などで１死二、三塁のピンチを背負うと、２番の鈴木に中犠飛を許して勝ち