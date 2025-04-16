◆パ・リーグオリックス―西武（１６日・京セラドーム）西武・ネビン内野手に今季６０打席目で待望の第１号が飛び出した。「３番・一塁」で先発出場。１―０の３回２死、曽谷の１４７キロ直球を振り抜いた打球はぐんぐん伸び左翼スタンドに飛び込んだ。貴重な追加点となるソロ本塁打。一塁を回った辺りでスタンドインを確信し速度を緩めると、悠々とダイヤ門を一周。また、攻守交代の際には、打点を挙げた時と同じように、左