すかいらーくグループの「ガスト」と「バーミヤン」が17日から卵を使用した商品を値上げします。対象はガストの「鉄板目玉ハンバーグ」など29品目とバーミヤンの「チャーハン」や「味玉バーミヤンラーメン」など14品目です。値上げ幅はガストが10円、バーミヤンは最大20円です。すかいらーくは鶏卵価格の高騰が続いているためと説明をしています。