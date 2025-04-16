主演・橋本環奈を筆頭に、三浦翔平・畑芽育・佐々木希・高島礼子・柳葉敏郎ら豪華キャストで集った新感覚の本格医療ミステリー『天久鷹央の推理カルテ』（原作／知念実希人）。【映像】豪華キャスト集結の初回拡大スペシャル本編PR“医療版シャーロック・ホームズ”ともいうべき本作では、天才医師にして、名探偵――驚異の知能を誇る診断医・天久鷹央（橋本）が、内科医・小鳥遊優（たかなし・ゆう／三浦）とバディを組み、謎多き