Ayumu Imazuが、新曲「LIVE IT UP! (feat. Furui Riho)」を4月23日に配信リリースする。 （関連：こっちのけんと、乃紫、Mega Shinnosuke、Ayumu Imazu……バイラルヒットで脚光浴びた次世代アーティストたち） 本楽曲は、UNIQLOのグラフィックTシャツブランド『UT』のWEB CMタイアップソングとして、Ayumu Imazuが書き下ろした1曲。Furui Rihoをフィーチャリングに迎え、どこからともなくパワーが