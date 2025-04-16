モデルプレス＝2025/04/16】【ガルアワ×モデルプレス特別企画／夏生大湖（なつき・おみ／24）】モデルプレス編集部はこの度、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 SPRING／SUMMER」（5月3日開催＠国立代々木競技場第一体育館）のフィッティング会場に潜入。表舞台で輝きを見せる出演者たちに「夢を叶える秘訣」や出演への意気込みを聞いた。【写真】「御上先生」金髪秀才高校生・夏生大湖とは？◆夏生大湖の夢