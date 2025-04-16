【モデルプレス＝2025/04/16】渡邊渚が4月16日、レギュラーMCを務める新番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（YouTubeチャンネル「REAL VALUE」にて19時配信）に出演。パワーハラスメントについて言及した。【写真】渡邊渚、新番組MC収録「恐れずにトライしていきたい」◆渡邊渚MC新番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三