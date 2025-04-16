16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比230円高の3万4150円と急伸。日経平均株価の現物終値3万3920.4円に対しては229.60円高。出来高は5114枚となっている。 TOPIX先物期近は2516.5ポイントと前日比16.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.47ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 341