16日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝142円83銭前後と、午後5時時点に比べ73銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円19銭前後と45銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース