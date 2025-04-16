◆プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-楽天(16日、みずほPayPayドーム)楽天の宗山塁選手がプロ初ホームランを放ちました。今季開幕から全試合に出場しているドラフト1位ルーキーの宗山選手。この日も「1番・ショート」でスタメン出場すると同点で迎えた3回、先頭で打席が回るとソフトバンク先発・上沢直之投手の2球目のチェンジアップをとらえ、ライトのホームランテラスへ飛び込むプロ1号の先制ホームランを放ちました。