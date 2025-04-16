16日未明、福岡県行橋市で住宅1棟が全焼した火事で、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察はこの家に住む親子とみて調べています。16日午前1時ごろ、福岡県行橋市元永で「家が燃えている」などと、近くに住む人や通行人から119番通報が相次ぎました。消防が駆けつけて消火にあたり、火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。この家に2人で暮らしている80代の女性と50代の息子と連絡