²Î¼ê»³ËÜ¥ê¥ó¥À¡Ê74¡Ë¤¬¡¢1966Ç¯¡Ê¾¼41¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤³¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¥Ê¡×¤òÎáÏÂÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¤³¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤ò23Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë·Ú²÷¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ë¤·¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¥Ã¤Æ¡×¡Ö¥¤¥Á¥­¥å¥Ã¥Ñ¡×¤Ê¤É¤Îº£É÷¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶¶Ê¤Î±óÆ£¼Â¤µ¤ó¤Îºî»ìºî¶Ê¤ò¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈMATZ¤é¤Î¼ê¤Ç»Â¿·¤Ë¥ê¥á¡¼¥¯¡£ºòÇ¯¤ËTikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼230ËüÄ¶¤Î¥¢¥¤