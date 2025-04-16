ひたちなか海浜鉄道の「キハ205」＝2012年8月、茨城県ひたちなか市国内の魅力がある鉄道旅行商品を表彰する2024年度の「鉄旅オブザイヤー」が16日に鉄道博物館（さいたま市）で発表され、茨城県の「ひたちなか海浜鉄道」の旧型ディーゼル車両で一晩を過ごすツアーがグランプリに輝いた。車両の撮影会など鉄道ファンをひきつける行程が評価された。この車両は1965年製の「キハ205」。昭和の雰囲気を味わえると鉄道愛好家らに人