開館したブラジル館で、配られたマントを身に着ける来場者＝16日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場の人工島・夢洲（大阪市）で16日、開幕から3日遅れでブラジルとチリのパビリオンが開館し、来場者が次々に訪れた。ブラジルの担当者によると開館の調整に時間がかかった。チリは展示準備などが遅れていた。開幕前の4日に天井材や配線が焼ける火災があったブラジル館では、陽気な音楽と赤く染まった太陽の映像が来場者