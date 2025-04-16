女木島唯一の小学生をモチーフにした作品「休校書店メコチャン」と、作家ユニット「ザ・キャビンカンパニー」の阿部健太朗さん＝香川県高松市瀬戸内海の島々や港で250作品を超える現代アートが見られる「瀬戸内国際芸術祭2025」の18日の開会を前に、実行委員会が16日、作品の一部を報道陣に公開した。地域住民の生活の場が会場になることから、島の暮らしに着想を得た作品も展示される。会期は春夏秋に分かれ、春は5月25日まで