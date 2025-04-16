能登半島地震の被災地に派遣され、復興業務に携わった岡山市の職員が大森市長に活動を報告しました。 【写真を見る】能登半島地震の被災地に派遣された岡山市職員が報告被災者の健康管理や道路の復旧工事などにあたる【岡山】 報告を行ったのは、昨年度、能登半島地震の被災地に派遣された、岡山市の職員3人です。 3人は、石川県や富山県で被災者の健康管理や道路の復旧工事などにあたりました。 報告会では、近い将来発生が