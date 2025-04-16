北海道土産の定番「白い恋人」のケーキシリーズより、新商品の「白い恋人チーズケーキ」が、5月1日（木）から北海道内およびオンラインショップにて順次発売。これに先駆け、松坂屋上野店と松坂屋名古屋店で開催される「北海道物産展」では、4月23日（水）から、先行販売される。【写真】ふんわりおいしそう〜！「白い恋人チーズケーキ」の断面■とろけるくちどけ今回登場する「白い恋人チーズケーキ」は、昨年販売した「白