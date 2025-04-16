厚生労働省は16日、今国会への提出を目指す年金制度改革法案から、基礎年金を底上げする案を削除する方針を固めた。夏の参院選での争点化を懸念する自民党内の反発に配慮した。17日の自民会合で示す。関係者が明らかにした。