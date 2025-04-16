欧州株下げ幅縮小も、マイナス圏からは脱せず 東京時間18:10現在 英ＦＴＳＥ100 8209.09（-40.03-0.49%） 独ＤＡＸ21110.79（-142.91-0.67%） 仏ＣＡＣ40 7278.99（-56.41-0.78%） スイスＳＭＩ 11526.95（-82.89-0.72%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:10現在 ダウ平均先物JUN 25月限40499.00（-76.00-0.19%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 25月限5392.50