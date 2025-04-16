[4.16 J1第12節](日産ス)※19:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[横浜F・マリノス]先発GK 19 朴一圭DF 2 永戸勝也DF 27 松原健DF 33 諏訪間幸成DF 44 トーマス・デンMF 9 遠野大弥MF 11 ヤン・マテウスMF 17 井上健太MF 28 山根陸MF 45 ジャン・クルードFW 14 植中朝日控えGK 21 飯倉大樹DF 15 サンディ・ウォルシュDF 16 加藤蓮MF 6 渡辺皓太MF 20 天野純MF 41 松村晃助MF 47 山村和也FW 7 エウベルFW 42 望月耕平監督ステ