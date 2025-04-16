[4.16 J1第12節](ノエスタ)※19:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 15 本多勇喜DF 24 酒井高徳MF 7 井手口陽介MF 9 宮代大聖MF 25 鍬先祐弥FW 13 佐々木大樹FW 14 汰木康也FW 27 エリキ控えGK 21 新井章太DF 16 カエターノDF 23 広瀬陸斗MF 2 飯野七聖MF 5 齊藤未月MF 6 扇原貴宏MF 30 山内翔MF 52 濱崎健斗FW 10 大迫勇也監督吉田孝行[川崎フロ