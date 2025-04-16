4·î15Æü¡¢B2À¾ÃÏ¶è¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤¬¡¢2025－26¥·ー¥º¥ó¤ÎB1¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¾¾±Ê¹¯ÂÀÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ï¿·¥¢¥êー¥Ê·úÀß¤È¿·B1¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×»²Æþ¤Ø¸þ¤±¤ÆÁ°¿Ê¤·¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ ÀÅ²¬¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1²ó¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹È½Äê¤Ç¡¢»ÜÀß´ð½à¤ÈºâÌ³´ð½à¤Ç·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1¥«·î´Ö¤ÎÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¥¯¥ê¥¢¡£¸½ºß¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ë»ÜÀß´ð½à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë4000ÀÊ°Ê¾å¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ï¤Ê¤¤