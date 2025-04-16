[4.16 ルヴァン杯2回戦](栃木グ)※19:00開始主審:中村太副審:長谷川雅、坊薗真琴<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 27 丹野研太DF 40 高嶋修也DF 33 ラファエルDF 37 木邨優人MF 22 高橋秀典MF 78 堀内陽太MF 20 井出真太郎MF 5 森璃太FW 39 屋宜和真FW 9 菅原龍之助FW 23 星野創輝控えGK 31 鹿野修平DF 25 岩崎博DF 3 大森博MF 18 川名連介MF 44 揚石琉生MF 47 吉野陽翔FW 10 五十嵐太陽FW 29 矢野貴章FW 38 小堀空監督小林伸二