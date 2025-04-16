岡崎体育が、体重リバウンド期に行った3本のツアーをコンパイルしたライブ映像作品『REBOUND ERA』を6月25日に発売することを発表した。本作品には、2023年に全国17カ所19公演で開催されたライブハウスツアー＜JAPAN TOUR II＞ファイナル公演、2024年に全国6カ所で開催された＜Zepp Tour 2024＞ファイナル公演、同年開催の全国ホールツアー＜盆テク博覧会＞の模様を収録。それぞれのツアーでしか披露されていない楽曲や未発表楽曲