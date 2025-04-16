日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 10253( 10053) 9月限53(53) TOPIX先物 6月限 11602( 11602) 日経225ミニ 5月限4473(4473) 6月限246139(24613