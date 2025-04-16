カブスの今永昇太投手は15日（日本時間16日）、敵地ペトコパークでのパドレス戦に先発。5回93球4安打1失点（自責0）3四球7奪三振の好投を見せた。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』で全93球の球種割合を振り返る。 ■『Baseball Savant』の公式データ詳細 今永昇太、全93球の公式投球データ詳細【4月16日】MLB公式『Baseball Savant』より引用作成：SPREAD編集部 今永が投じた全