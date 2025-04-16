¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½£Ä£å£Î£Á¡Ê£±£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ïº£µ¨£³¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë£Ä£å£Î£Á¤ÎÀèÈ¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤«¤é£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£½é²ó¡¢£±ÈÖ¤ËÆþ¤ëÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢£±£µÆü¤Î»î¹ç¤«¤é£²ÈÖ¤ËÆþ¤ê·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤Îº¸Á°ÂÇ¤ÇÀô¸ý¤¬»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤ßÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¹ÃÈå¤Ï¹¥ÁöÎÝ¤Ç»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤Ê¤ª¤âÌµ»à°ì¡¢»°