歌手のケイティ・ペリーが１４日、アマゾン創業者ジェフ・ベゾスが創立した宇宙開発企業ブルーオリジンのロケットで女性のみの宇宙飛行を終え、地球に帰還する中、ルイ・アームストロングの『この素晴らしき世界』を歌い上げた。ケイティは、ベゾスの婚約者ローレン・サンチェス、ジャーナリストのゲイル・キングを含む女性５人と共にロケットに搭乗、地球の上空６２マイル（約１００キロメ&#1254