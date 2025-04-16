格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」は１６日、韓国で記者会見を行い、５月３１日に初の韓国大会となる「ＲＩＺＩＮＷＯＲＬＤＳＥＲＩＥＳｉｎＫＯＲＥＡ」（仁川・パラダイスシティホール）の対戦カードを発表した。ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３５＝ブラジル）が、キ・ウォンビン（韓国）と対戦する。サトシは昨年大みそかの総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．４９」（さいたまスーパーアリーナ）