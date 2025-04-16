NewJeansのメンバーたちが「独自活動の禁止」を命じた裁判所の決定に不服を申し立てたが、受け入れられなかった。【写真】NewJeansメンバーの入浴ショット4月16日、ソウル中央地裁・民事合議50部（キム・サンフン首席部長判事）は、NewJeansメンバー5人が提出した仮処分に対する異議申請を棄却した。NewJeans側は、独自活動を禁じる仮処分が認容された3月21日に、裁判所へ異議申請書を提出していた。しかし今回の棄却により、NewJe