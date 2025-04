「No No Girls」(通称ノノガ)から誕生し、誰かに与えられた“ガラスのハイヒール”ではなく、“自分らしい靴”を履いて、夢への一歩を踏み出したガールズグループ・HANA。ここではCHIKAさん、NAOKOさん、YURIさん、KOHARUさんに今の想いを伺いました。「No No Girls」とは?SKY-HI率いるBMSGとちゃんみながタッグを組んだガールズグループオーディション。最終審査「No No Girls THE FINAL」の配信は同時接続56万人を超えるなど