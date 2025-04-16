¿ÆÍ§¤«¤é¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇÀÊ¤Ø¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä 10¡¼4 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¿è¤Ê¡ÈÈ¯É½¡É¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¤¬¡¢¶á¤¯ÃÂÀ¸¤¹¤ëÂè4»Ò¤ÎÀ­ÊÌ¤ò»î¹çÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸øÉ½¤·¤¿¡£14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¡£ÂÇÀÊÃæ¤ËÆÃÃí¥Ð¥Ã¥È¤Ç¼¡¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ­ÊÌ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢