◇経済副首相の国会聴聞会弾劾の適切性など巡り攻防国会法制司法委員会は１６日、崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官の弾劾訴追に関する聴聞会を開催した。革新系最大野党「共に民主党」と保守系の旧与党「国民の力」は聴聞会で、崔氏の弾劾の適切性や崔氏が大統領権限代行を務めていた当時、共に民主党が憲法裁判官候補に推薦し、国会で任命同意案が可決された馬恩赫（マ・ウンヒョク）氏を任命しなかったこ