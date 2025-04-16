Shinichi Uchida［東京１６日ロイター］ - 有識者などをメンバーとする「株主優待の意義に関する研究会」（座長：竹端克利・野村総合研究所金融イノベーション研究部長、事務局：日本証券業協会）は報告書をまとめ、優待と株主平等原則の関係について、目的の正当性が認められ、相当性の範囲内での提供であれば平等原則には抵触しないとの考え方を示した。報告書は導入状況について、２０２４年９月末時点で全上場企業の３