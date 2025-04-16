テレビや漫画など、出産や育児にフォーカスされることはあっても、出産直後のママにフォーカスされることって少ないですよね。作中で描かれる、会陰切開の痛みや産後ボロボロの身体での頻回授乳の大変さ、胸の張り、母親になる葛藤など、出産を経験されたママだからこそ感じる悩みや思いに、大共感せずにはいられない…!?■出産直後に起き上がるのって、こんなにしんどいの!?母子同室で、赤ちゃんを見つめるもちみかんさん。疲れて